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Мирзов: перед игрой со "Спартаком" я впервые в жизни выпил кофе, теперь это мой "напиток силы"

Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов рассказал о победном голе в ворота "Спартака" в матче 11-го тура РПЛ (3:2).

Именно после этого матча Массимо Каррера был уволен с поста главного тренера.

"Я своим голом уволил Карреру? Слышал такую версию. Но без команды я бы не смог ничего сделать. Кононов за увольнение Карреры меня не благодарил. Григалава только теперь всё время зовёт пить капучино.

Дело в том, что перед игрой со "Спартаком" я впервые в жизни попробовал кофе — Гиа предложил. Итог вы знаете. Теперь Григалава считает, что это мой секретный напиток силы. Надо будет как-нибудь ещё попробовать. Перед игрой", - цитирует игрока "Чемпионат"
Теги: Спартак Арсенал Тула Мирзов
Сегодня, 15:22
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#6  yuri  спб (Сегодня, 16:37)
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online

Поколение некст. Вот раньше бывало навернули белой сотню капель и импровизация и креатив , как с ладони лист сухой. А щас кофэ - унылая пора).


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#5  Lols  Лондон (Сегодня, 16:34)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Да, хороший был свиночпок, дубль Тулы знатно надругался над говно клубом
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#4  Яamon   (Сегодня, 16:22)
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Болеет за:
«Локомотив»
латентный алкаш. только религия сдерживает
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#3  4 звездочки   (Сегодня, 15:44)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да пребудет с тобою сила... Желудевого, с цикорием...


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Пятачек с ружьем разворошил осиное гнездо ослиное дупло
Регистрация: 17.01.2019 [жалоба]
#2  coban  сегодня (Сегодня, 15:30)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Санитар для Кутарбы
Где же ты бедненький рос,если только сейчас попробовал кофе?

В Торпедо..


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#1  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 15:28)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо К»
Где же ты бедненький рос,если только сейчас попробовал кофе? smile
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
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