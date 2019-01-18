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Анри Хагуш: Гончаренко в БАТЭ бросал в нас бананы, лёд, свисток и прочее

Защитник тульского "Арсенала" Анри Хагуш рассказал о совместной работе с Виктором Гончаренко в БАТЭ.

"Как-то играли на маленькие ворота, и он всех просил: "Не прыгайте в ноги". Филиппенко кому-то прыгнул, Виктор Михайлович бросил в нас секундомер и крикнул: "Да пошли вы все!". И ушел. В другой раз вышел на разминку и ему не понравилось, как мы разминались. Что только не бросал, бананы, лёд.

Я его помню совсем молодым, он же сначала дубль тренировал. У БАТЭ вообще всё в порядке с тренерами — Криушенко ушел в сборную Беларуси, Ганчаренко и Ермакович в ЦСКА. Сейчас тренер Бага, и я уверен, что его тоже ждет большое будущее.

В чем секрет Ганчаренко? Здесь нет чего-то конкретного, много всего. Например, отношение к футболистам. В 2008-м я приехал в "Рубин" и через несколько дней забил тревогу — просил забрать меня обратно. В БАТЭ были очень близкие и теплые отношения, у нас в России такого нет. В этом большая заслуга Капского", - цитирует игрока "Чемпионат"
Теги: БАТЭ Хагуш Гончаренко
Сегодня, 12:50
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#1  SHRЕК   (Сегодня, 14:39)
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online

бананы это расизм епта
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
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