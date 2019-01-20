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Защитник "Стрёмсгодсета" Глеснес может перейти в ЦСКА

Защитник "Стремсгодсета" Якоб Глелнес может стать игроком ЦСКА, передает Drammens Tidende.

Российский клуб, как пишет источник, намерен заплатить за футболиста "солидную сумму".

24-летний Глеснес перешёл в "Стрёмсгодсет" из "Сарпсборга" летом 2016 года.
Теги: Глеснес ЦСКА Стрёмсгодсет
Вчера, 23:42
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#4  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 00:32)
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online

Цитата: Седой
Но скорее-всего утка


Ну как бы не совсем)))) Подождем.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#3  Седой  Россия (Сегодня, 00:31)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Freddy,
Ну вы бы лямов 8 отдали, мы не больше 2х. Но скорее-всего утка


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#2  Freddy   (Сегодня, 00:15)
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online

Цитата: Sergey Nasirov_2
Солидную,это какую?

Солидную для Цска,700 тыс по трансфермаркт его цена
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 00:00)
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Солидную,это какую?
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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