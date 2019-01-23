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Дмитрий Кириченко - о трансферах "Уфы": нам нужно укрепить две-три позиции

Главный тренер "Уфы" Дмитрий Кириченко рассказал, что команде следует усилить пару-тройку позиций в зимнее межсезонье.

"Не то, чтобы меня напрягало отсутствие новичков, но всегда хочется усиления. У "Уфы" достаточно скромные финансовые возможности. Тем не менее мы с руководством клуба очертили позиции, которые необходимо укрепить. Их немного, но они действительно нуждаются в усилении.

Я так понимаю: если брать кого-то на просмотр, то исключительно молодежь. А вообще, сейчас такое время, что о любом футболисте можно собрать полную информацию. Есть куча всяких аналитических программ. А физические кондиции всегда можно натренировать. Но если человек плохо играет, никакая "физика" не поможет.

На мой взгляд, команда у нас неплохо укомплектована. Но две-три позиции укрепить нужно", - цитирует специалиста "Советский Спорт".
Теги: УФА Кириченко
Сегодня, 10:14
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