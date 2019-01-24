Ману Фернандеш рискует пропустить остаток катарского сбора "Локо" из-за травмы

Хавбек "Локомотива" Мануэл Фернандеш может пропустить остаток сбора в Катаре из-за повреждения, полученного по ходу матча с "Зенитом" (3:1) на "Кубке Матч Премьер"."Вчера Мануэл прошел обследование. У него контузия чуть ниже колена. Ничего страшного нет, но чтобы не усугублять травму, какое-то время он пропустит. К началу следующего сбора он точно должен быть в общей группе", - сказал врач "Локо" Никита Карлицкий.