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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Трамвайную линию на пути к стадиону "Самара Арена" размыло

Трамвайную линию на пути к стадиону "Самара Арена" размыло. Движение к матчу против "Рубина" восстановить не удастся. Об этом сообщил в своём Инстаграме корреспондент ТРК "Терра" Леонид Кошман.

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Трамвайная линия потекла. Поток влаги размыл насыпь под рельсами, которые ведут к культовой "Самара Арене". Биг вода пошла ещё в воскресенье. Движение трамваев к грандиозному объекту экстренно остановили. Теперь специалисты думают, как исправить ситуацию. Но уже ясно, что к пятнице, когда "Крылья Советов" в Волжском дерби будут карать казанский "Рубин", трамвайное движение на стадион восстановить не успеют. #самара #работа #вода #весна #футбол #трамвай #рельсы

A post shared by Леонид Кошман (@leonid_koshman) on

Теги: Крылья Советов
Сегодня, 17:19
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#1  Поло   (Сегодня, 17:33)
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чертов Обама! Никак не уймется!
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
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