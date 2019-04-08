Россия РПЛ 2018/19
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15:37
Лучше бы молчали. Брат Федуна попробовал наехать на Карреру, но в итоге всплыла скандальная информация по Роше (14)
Лучше бы молчали. Брат Федуна попробовал наехать на Карреру, но в итоге всплыла скандальная информация по Роше (14)
14:49
Источник: экс-гендиректор "Зенита" Максим Митрофанов займется новой стратегией развития РФС (25)
Источник: экс-гендиректор "Зенита" Максим Митрофанов займется новой стратегией развития РФС (25)
14:06
"Аякс" – единственная из топ-7 лиг команда, преодолевшая отметку в 100 голов в этом сезоне (1)
"Аякс" – единственная из топ-7 лиг команда, преодолевшая отметку в 100 голов в этом сезоне (1)
12:31
Кевин Де Брюйне - о новом стадионе "Тоттенхэма": это нечто особенное? У всех есть стадион и болельщики
Кевин Де Брюйне - о новом стадионе "Тоттенхэма": это нечто особенное? У всех есть стадион и болельщики
12:08
Зинедин Зидан: в этом сезоне Бензема много забивает, но он всегда был важным игроком для "Реала"
Зинедин Зидан: в этом сезоне Бензема много забивает, но он всегда был важным игроком для "Реала"
12:02
Владислав Радимов: шансы "Зенита-2" на то, чтобы остаться в ФНЛ, невелики, но мы продолжим бороться (4)
Владислав Радимов: шансы "Зенита-2" на то, чтобы остаться в ФНЛ, невелики, но мы продолжим бороться (4)
11:23
Карерра: я одобрил трансфер Роши за 8 млн €, но Федун сообщил, что заплатил за него 16 млн € (48)
Карерра: я одобрил трансфер Роши за 8 млн €, но Федун сообщил, что заплатил за него 16 млн € (48)
07:09
Василий Кикнадзе: хотелось бы, чтобы Восточная и Западная трибуны подхватили импульс Южной, но без мата
Василий Кикнадзе: хотелось бы, чтобы Восточная и Западная трибуны подхватили импульс Южной, но без мата
Трамвайную линию на пути к стадиону "Самара Арена" размыло
Трамвайную линию на пути к стадиону "Самара Арена" размыло. Движение к матчу против "Рубина" восстановить не удастся. Об этом сообщил в своём Инстаграме корреспондент ТРК "Терра" Леонид Кошман.
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Трамвайная линия потекла. Поток влаги размыл насыпь под рельсами, которые ведут к культовой "Самара Арене". Биг вода пошла ещё в воскресенье. Движение трамваев к грандиозному объекту экстренно остановили. Теперь специалисты думают, как исправить ситуацию. Но уже ясно, что к пятнице, когда "Крылья Советов" в Волжском дерби будут карать казанский "Рубин", трамвайное движение на стадион восстановить не успеют. #самара #работа #вода #весна #футбол #трамвай #рельсы
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