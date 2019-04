Трамвайную линию на пути к стадиону "Самара Арена" размыло

View this post on Instagram

Трамвайная линия потекла. Поток влаги размыл насыпь под рельсами, которые ведут к культовой "Самара Арене". Биг вода пошла ещё в воскресенье. Движение трамваев к грандиозному объекту экстренно остановили. Теперь специалисты думают, как исправить ситуацию. Но уже ясно, что к пятнице, когда "Крылья Советов" в Волжском дерби будут карать казанский "Рубин", трамвайное движение на стадион восстановить не успеют. #самара #работа #вода #весна #футбол #трамвай #рельсы