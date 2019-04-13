Россия РПЛ 2018/19
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Валерий Рейнгольд: история Кокорина и Мамаева не стала уроком для наших "великих" футболистов
Чемпион и обладатель Кубка СССР в составе «Спартака» Валерий Рейнгольд в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой рассказал об ожиданиях по поводу матча 23-го тура РПЛ, в котором красно-белые в гостях встретятся с «Ростовом», а также поделился мнением о дорожном конфликте с участием полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева, который избил пешехода.
Но дело не в этом. Ведь для него пять миллионов - он процедит и выплюнет. Это не наше время, когда денег еле хватало колбасы купить. А им эти миллионы... Дело не в штрафе, а в том, чтобы Гулиев и не только он, а его товарищи по футбольному цеху, товарищи из разных команд поняли, что вести так себя нельзя. Ваша распущенность - это полнейшее безобразие. Дорогие мои, включайте мозги - вот, что я могу здесь сказать.
- В 23-м туре чемпионата России «Спартак» на выезде встречается с «Ростовом». Чего ждете от этой игры?
- «Спартак», честно говоря, сейчас играет неровно. Все нарывы и слабые места, которые есть у команды, показала игра с ЦСКА. Я был потрясен. Но, с другой стороны, я был рад, что, наконец, вскрылась вся скрытая стратегия футбола, которая была в «Спартаке». Они тогда наглядно показали, как не надо играть в футбол. Многие говорят, что они первый тайм играли прилично. Ничего подобного! Если бы они профессионально отнеслись к своей работе, если бы они уважали хоть что-то в себе и уважали своих зрителей, они использовали бы два верных момента. Вместо этого они потом получили в свои ворота. Но дело в другом: понимает ли «Спартак» свое присутствие в Премьер-лиге? Я говорю это не только потому, что я спартаковец. Много внимания этой команде. Помимо «Спартака» у нас еще 15 клубов играют. Игроки «Спартака» никак не могут понять, почему к ним такое внимание. Да потому что так получилось, что «Спартак» любим во всей стране. Что касается предстоящей игры, то мы прекрасно понимаем, что «Спартак» приехал к человеку, которого, можно сказать, он выгнал. Этот человек - Карпин. Конечно, он будет настраивать своих футболистов на очень жёсткую игру. Мне вообще рисунок игры «Ростова» не импонирует. Что надо делать спартаковцам? Надо выходить предельно собранными, а не такими, как во втором тайме с ЦСКА. Но по составу «Спартак» обязан обыгрывать своего соперника. Хорошо, что у спартаковцев встреча на выезде. Потому что в Москве соперник закрылся бы и играл на контратаках, а у себя дома он где-то раскроется - поймайте его на контратаке. В целом, очень тяжелый матч ждет, но если красно-белые будут играть ответственно и собранно, думаю, они могут победить.
- Сможет ли «Спартак» по итогам чемпионата попасть в тройку?
- Мне кажется, что в этом сезоне они уже закончили с футболом и могут идти в отпуск. Я пока не вижу стройности в игре команды. Не вижу соответствующего настроя, не вижу, чтобы у игроков горели глаза.
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