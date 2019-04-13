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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 23 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 22 26
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Валерий Рейнгольд: история Кокорина и Мамаева не стала уроком для наших "великих" футболистов

Чемпион и обладатель Кубка СССР в составе «Спартака» Валерий Рейнгольд в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой рассказал об ожиданиях по поводу матча 23-го тура РПЛ, в котором красно-белые в гостях встретятся с «Ростовом», а также поделился мнением о дорожном конфликте с участием полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева, который избил пешехода.

- Инцидент с участием Гулиева? Что я здесь могу сказать? Безобразие. Хочется говорить непосредственно о футболе, а тут вот такие неприятные вещи происходят. Конечно, это хулиганство, - отметил Рейнгольд. - Я смотрел видео этого эпизода - он, конечно, виноват. Это разболтанность страшная вообще! Это говорит о степени воспитанности нашей молодежи. Так мы воспитываем нашу молодежь. Оборзели ребята. Деньги вскружили голову. Не знают, куда применить силы. Я уже не раз говорил о том, что не хватает в командах мастеров штатных работников по воспитательной части. Все это хулиганство не украшает наш футбол и не украшает нашу жизнь. Да, он нашел себя, он профессиональный футболист, получает приличные деньги - прекрасно, дай бог тебе счастья. Но вести-то себя надо достойно! Я сам водитель. Я представляю себе: я так вот еду, и попал бы я - он, может быть, мне, пожилому человеку, вдруг сломал бы нос или все что угодно. Это хулиганство. История Кокорина и Мамаева не стала уроком для наших «великих» футболистов. Не могут они никак его усвоить. Единственный позитивный момент здесь только в том, что Гулиев извинился и раскаялся. Видно, что это искренне. А так, конечно, вещь очень неприятная. Тем более, что попал на американца. Это еще и международный скандал. Как дальше пойдет дело? Вот какой вопрос. Что думаю по поводу крупного штрафа, которым наказал Гулиева «Спартак»? А что оставалось делать «Спартаку»? Остаться в стороне и наблюдать? Конечно, это невозможно. Поэтому они сделали все возможное: наказали почти на его месячную зарплату.

Но дело не в этом. Ведь для него пять миллионов - он процедит и выплюнет. Это не наше время, когда денег еле хватало колбасы купить. А им эти миллионы... Дело не в штрафе, а в том, чтобы Гулиев и не только он, а его товарищи по футбольному цеху, товарищи из разных команд поняли, что вести так себя нельзя. Ваша распущенность - это полнейшее безобразие. Дорогие мои, включайте мозги - вот, что я могу здесь сказать.

- В 23-м туре чемпионата России «Спартак» на выезде встречается с «Ростовом». Чего ждете от этой игры?

- «Спартак», честно говоря, сейчас играет неровно. Все нарывы и слабые места, которые есть у команды, показала игра с ЦСКА. Я был потрясен. Но, с другой стороны, я был рад, что, наконец, вскрылась вся скрытая стратегия футбола, которая была в «Спартаке». Они тогда наглядно показали, как не надо играть в футбол. Многие говорят, что они первый тайм играли прилично. Ничего подобного! Если бы они профессионально отнеслись к своей работе, если бы они уважали хоть что-то в себе и уважали своих зрителей, они использовали бы два верных момента. Вместо этого они потом получили в свои ворота. Но дело в другом: понимает ли «Спартак» свое присутствие в Премьер-лиге? Я говорю это не только потому, что я спартаковец. Много внимания этой команде. Помимо «Спартака» у нас еще 15 клубов играют. Игроки «Спартака» никак не могут понять, почему к ним такое внимание. Да потому что так получилось, что «Спартак» любим во всей стране. Что касается предстоящей игры, то мы прекрасно понимаем, что «Спартак» приехал к человеку, которого, можно сказать, он выгнал. Этот человек - Карпин. Конечно, он будет настраивать своих футболистов на очень жёсткую игру. Мне вообще рисунок игры «Ростова» не импонирует. Что надо делать спартаковцам? Надо выходить предельно собранными, а не такими, как во втором тайме с ЦСКА. Но по составу «Спартак» обязан обыгрывать своего соперника. Хорошо, что у спартаковцев встреча на выезде. Потому что в Москве соперник закрылся бы и играл на контратаках, а у себя дома он где-то раскроется - поймайте его на контратаке. В целом, очень тяжелый матч ждет, но если красно-белые будут играть ответственно и собранно, думаю, они могут победить.

- Сможет ли «Спартак» по итогам чемпионата попасть в тройку?

- Мне кажется, что в этом сезоне они уже закончили с футболом и могут идти в отпуск. Я пока не вижу стройности в игре команды. Не вижу соответствующего настроя, не вижу, чтобы у игроков горели глаза.
Теги: Рейнгольд Спартак Ростов
Сегодня, 03:17
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#1  yuri  спб (Сегодня, 04:34)
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Уроком должен был стать простой момент.Цепная обратная реакция. Бандерлоги с минусами его не вкурили. Рикошет, сказал кот.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
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