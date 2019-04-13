Валерий Рейнгольд: история Кокорина и Мамаева не стала уроком для наших "великих" футболистов

Чемпион и обладатель Кубка СССР в составе «Спартака» Валерий Рейнгольд в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой рассказал об ожиданиях по поводу матча 23-го тура РПЛ, в котором красно-белые в гостях встретятся с «Ростовом», а также поделился мнением о дорожном конфликте с участием полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева, который избил пешехода.

