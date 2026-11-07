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Геркус назвал более реальную задачу "Локомотива" на остаток чемпионата
Сегодня, 04:33
Бывший президент "
Локомотива
" Илья Геркус оценил перспективы московского клуба в оставшейся части чемпионата России.
Фото: ФК "Локомотив"
По его мнению, попадание в первую восьмёрку выглядит более достижимой целью, однако даже для этого команде придётся приложить серьёзные усилия.
- Это более реалистично. Там уже пять команд определились - туда уже не попасть.
С шестого по восьмое место попасть, - приводит слова Геркуса
"Чемпионат"
.
После 14 туров "
Локомотив
" набрал 11 очков и располагается на 15-й позиции в РПЛ.
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Илья Геркус
Локомотив
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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