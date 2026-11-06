Смородская ответила, на ком лежит вина за безобразие в "Локомотиве". Это не Галактионов

- Кто виноват в сложившейся ситуации? И Ротенберг, и Нагорных.
Но больше всех, конечно, Ротенберг. Считаю, что происходящее в «Локомотиве» — полностью его вина. Это полное безобразие, - цитирует Смородскую "Совспорт".
Сегодня, 6 ноября, московский "Локомотив" примет на домашнем стадионе казанский "Рубин" в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по столичному времени. Сообщалось, что после этой встречи "железнодорожники" объявят об отставке Михаила Галактионова с поста главного тренера.
На данный момент красно-зеленые располагаются на 14 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками в своем активе.