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Смородская ответила, на ком лежит вина за безобразие в "Локомотиве". Это не Галактионов

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская назвала виноватого в нынешнем положении "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Смородской, Ротенберг является виноватым в нынешнем положении "Локомотива".

- Кто виноват в сложившейся ситуации? И Ротенберг, и Нагорных.

Но больше всех, конечно, Ротенберг. Считаю, что происходящее в «Локомотиве» — полностью его вина. Это полное безобразие, - цитирует Смородскую "Совспорт".

Сегодня, 6 ноября, московский "Локомотив" примет на домашнем стадионе казанский "Рубин" в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по столичному времени. Сообщалось, что после этой встречи "железнодорожники" объявят об отставке Михаила Галактионова с поста главного тренера.

На данный момент красно-зеленые располагаются на 14 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками в своем активе.

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