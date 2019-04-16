Игорь Лебедев предложил возобновить продажу пива на стадионах и готов разработать законопроект

Депутат Госдумы и член исполкома Российского футбольного союза Игорь Лебедев предложил возобновить на стадионах продажу пива."Я всегда выступал за то, чтобы на стадионах продавалось пиво, и готов снова поддержать эту инициативу. Доводы противников известны: спорт — это здоровый образ жизни, а пиво содержит алкоголь, поэтому совмещать их якобы нельзя. Вот только на моей памяти сливочное масло и растительное раза три менялись местами в списках очень полезных и очень вредных продуктов. Я же придерживаюсь давней истины, что все может стать ядом и все — лекарством, главный вопрос в дозировке.В большинстве стран мира пиво продается на стадионах. В ходе чемпионата мира по футболу — 2018 на российских стадионах тоже был этот напиток — и никаких эксцессов или проблем с чьим-нибудь здоровьем.Если мы разрешим пивным компаниям продавать свою продукцию на стадионах, они должны будут перечислять деньги на развитие футбола в целом и на содержание конкретных спортивных арен. В городах, где нет выступающих в Премьер-лиге команд, ситуация с содержанием стадионов просто катастрофическая. В местных бюджетах денег нет, и взяться им неоткуда. Поэтому спонсорство со стороны пивных компаний может без малейшего преувеличения спасти спортивные объекты, которые иначе могут просто со временем разрушиться.Во-вторых, продаваемое пиво — это дополнительные налоги в бюджет. А к пиву люди обычно берут закуску — сосиски, колбаски и так далее. Это развитие малого бизнеса, новые рабочие места и опять-таки увеличение налогооблагаемой базы.В-третьих, это может увеличить посещаемость стадионов. Сейчас многие предпочитают смотреть футбол в барах, где можно взять кружечку пива, а не сидеть на холодном стадионе.Чемпионат мира доказал, что культура употребления пива в нашей стране сформировалась, люди пьют не чтобы «напиться и забыться», а вполне умеренно и аккуратно. А значит, ограничения бессмысленны с точки зрения охраны здоровья и вредны с точки зрения развития футбола", — сказал Лебедев.