Игорь Лебедев предложил возобновить продажу пива на стадионах и готов разработать законопроект

Россия РПЛ 2018/19
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Депутат Госдумы и член исполкома Российского футбольного союза Игорь Лебедев предложил возобновить на стадионах продажу пива.
"Я всегда выступал за то, чтобы на стадионах продавалось пиво, и готов снова поддержать эту инициативу. Доводы противников известны: спорт — это здоровый образ жизни, а пиво содержит алкоголь, поэтому совмещать их якобы нельзя. Вот только на моей памяти сливочное масло и растительное раза три менялись местами в списках очень полезных и очень вредных продуктов. Я же придерживаюсь давней истины, что все может стать ядом и все — лекарством, главный вопрос в дозировке.
В большинстве стран мира пиво продается на стадионах. В ходе чемпионата мира по футболу — 2018 на российских стадионах тоже был этот напиток — и никаких эксцессов или проблем с чьим-нибудь здоровьем.
Если мы разрешим пивным компаниям продавать свою продукцию на стадионах, они должны будут перечислять деньги на развитие футбола в целом и на содержание конкретных спортивных арен. В городах, где нет выступающих в Премьер-лиге команд, ситуация с содержанием стадионов просто катастрофическая. В местных бюджетах денег нет, и взяться им неоткуда. Поэтому спонсорство со стороны пивных компаний может без малейшего преувеличения спасти спортивные объекты, которые иначе могут просто со временем разрушиться.
Во-вторых, продаваемое пиво — это дополнительные налоги в бюджет. А к пиву люди обычно берут закуску — сосиски, колбаски и так далее. Это развитие малого бизнеса, новые рабочие места и опять-таки увеличение налогооблагаемой базы.
В-третьих, это может увеличить посещаемость стадионов. Сейчас многие предпочитают смотреть футбол в барах, где можно взять кружечку пива, а не сидеть на холодном стадионе.
Чемпионат мира доказал, что культура употребления пива в нашей стране сформировалась, люди пьют не чтобы «напиться и забыться», а вполне умеренно и аккуратно. А значит, ограничения бессмысленны с точки зрения охраны здоровья и вредны с точки зрения развития футбола", — сказал Лебедев.
"КП"
"Я всегда выступал за то, чтобы на стадионах продавалось пиво, и готов снова поддержать эту инициативу. Доводы противников известны: спорт — это здоровый образ жизни, а пиво содержит алкоголь, поэтому совмещать их якобы нельзя. Вот только на моей памяти сливочное масло и растительное раза три менялись местами в списках очень полезных и очень вредных продуктов. Я же придерживаюсь давней истины, что все может стать ядом и все — лекарством, главный вопрос в дозировке.
В большинстве стран мира пиво продается на стадионах. В ходе чемпионата мира по футболу — 2018 на российских стадионах тоже был этот напиток — и никаких эксцессов или проблем с чьим-нибудь здоровьем.
Если мы разрешим пивным компаниям продавать свою продукцию на стадионах, они должны будут перечислять деньги на развитие футбола в целом и на содержание конкретных спортивных арен. В городах, где нет выступающих в Премьер-лиге команд, ситуация с содержанием стадионов просто катастрофическая. В местных бюджетах денег нет, и взяться им неоткуда. Поэтому спонсорство со стороны пивных компаний может без малейшего преувеличения спасти спортивные объекты, которые иначе могут просто со временем разрушиться.
Во-вторых, продаваемое пиво — это дополнительные налоги в бюджет. А к пиву люди обычно берут закуску — сосиски, колбаски и так далее. Это развитие малого бизнеса, новые рабочие места и опять-таки увеличение налогооблагаемой базы.
В-третьих, это может увеличить посещаемость стадионов. Сейчас многие предпочитают смотреть футбол в барах, где можно взять кружечку пива, а не сидеть на холодном стадионе.
Чемпионат мира доказал, что культура употребления пива в нашей стране сформировалась, люди пьют не чтобы «напиться и забыться», а вполне умеренно и аккуратно. А значит, ограничения бессмысленны с точки зрения охраны здоровья и вредны с точки зрения развития футбола", — сказал Лебедев.
"КП"
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