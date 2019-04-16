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Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Игорь Лебедев предложил возобновить продажу пива на стадионах и готов разработать законопроект

Депутат Госдумы и член исполкома Российского футбольного союза Игорь Лебедев предложил возобновить на стадионах продажу пива.

"Я всегда выступал за то, чтобы на стадионах продавалось пиво, и готов снова поддержать эту инициативу. Доводы противников известны: спорт — это здоровый образ жизни, а пиво содержит алкоголь, поэтому совмещать их якобы нельзя. Вот только на моей памяти сливочное масло и растительное раза три менялись местами в списках очень полезных и очень вредных продуктов. Я же придерживаюсь давней истины, что все может стать ядом и все — лекарством, главный вопрос в дозировке.

В большинстве стран мира пиво продается на стадионах. В ходе чемпионата мира по футболу — 2018 на российских стадионах тоже был этот напиток — и никаких эксцессов или проблем с чьим-нибудь здоровьем.

Если мы разрешим пивным компаниям продавать свою продукцию на стадионах, они должны будут перечислять деньги на развитие футбола в целом и на содержание конкретных спортивных арен. В городах, где нет выступающих в Премьер-лиге команд, ситуация с содержанием стадионов просто катастрофическая. В местных бюджетах денег нет, и взяться им неоткуда. Поэтому спонсорство со стороны пивных компаний может без малейшего преувеличения спасти спортивные объекты, которые иначе могут просто со временем разрушиться.

Во-вторых, продаваемое пиво — это дополнительные налоги в бюджет. А к пиву люди обычно берут закуску — сосиски, колбаски и так далее. Это развитие малого бизнеса, новые рабочие места и опять-таки увеличение налогооблагаемой базы.

В-третьих, это может увеличить посещаемость стадионов. Сейчас многие предпочитают смотреть футбол в барах, где можно взять кружечку пива, а не сидеть на холодном стадионе.

Чемпионат мира доказал, что культура употребления пива в нашей стране сформировалась, люди пьют не чтобы «напиться и забыться», а вполне умеренно и аккуратно. А значит, ограничения бессмысленны с точки зрения охраны здоровья и вредны с точки зрения развития футбола", — сказал Лебедев.

"КП"
Теги: Лебедев
Вчера, 23:59
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#1  Rovaniemy  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:15)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Вот это гораздо нужнее тырнетов. Прочь из виртуального рабства laughing
Регистрация: 7.04.2019 [жалоба]
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