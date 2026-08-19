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"Краснодар" одержал победу над московским "Динамо" в Кубке России

"Краснодар" минимально обыграл московское "Динамо" во втором туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Краснодар"
Встреча в Москве завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. На 44-й минуте Казбек Мукаилов отправил мяч в ворота бело-голубых и вывел краснодарцев вперёд. После перерыва "Динамо" отыграться не сумело.

Кубок России

Путь РПЛ. Группа В. 2 тур

Гол: Мукаилов, 44.

"Динамо": Лещук, Зайдензаль, Скопинцев, Майсторович (Осипенко, 46), Фернандес, Бабаев (Артур Гомес, 54), Миранчук, Чавес (Бителло, 54), Глебов (Маринкин, 78), Окишор, Сергеев (Тюкавин, 66).

"Краснодар": Корякин, Тормена, Пальцев, Хмарин, Жубал, Уткин (Дуглас Аугусто, 66), Оздоев, Батчи (Воробьёв, 54), Ленини, Мукаилов (Кривцов, 55, Вахания, 75), Боселли (Кристиан, 66).

Предупреждения: Батчи, 27, Бабаев, 38, Скопинцев, 68, Фернандес, 89, Воробьёв, 89.

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