Сенников - о выступлении "Локомотива": печально

- Печально. Команда, в принципе, очень хорошая. В прошлом сезоне был действительно крепкий состав. Заняли третье место, команда добивалась результатов. Все ждали, что Батраков уйдёт в любом случае. Это было неизбежно, - приводит слова Сенникова "Чемпионат".
В четырёх матчах нынешнего розыгрыша РПЛ "Локомотив" трижды сыграл вничью и потерпел одно поражение. С тремя очками команда Михаила Галактионова занимает 12-е место. Следующим соперником железнодорожников станет ЦСКА, встреча пройдёт 22 августа.