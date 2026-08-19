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Сенников - о выступлении "Локомотива": печально

Бывший защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников оценил неудачное начало сезона в исполнении московской команды.
Фото: ФК "Локомотив"
После четырёх туров чемпионата железнодорожники пока не одержали ни одной победы.

- Печально. Команда, в принципе, очень хорошая. В прошлом сезоне был действительно крепкий состав. Заняли третье место, команда добивалась результатов. Все ждали, что Батраков уйдёт в любом случае. Это было неизбежно, - приводит слова Сенникова "Чемпионат".

В четырёх матчах нынешнего розыгрыша РПЛ "Локомотив" трижды сыграл вничью и потерпел одно поражение. С тремя очками команда Михаила Галактионова занимает 12-е место. Следующим соперником железнодорожников станет ЦСКА, встреча пройдёт 22 августа.

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