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Умяров объяснил, чего не хватило "Спартаку" в Казани

Хавбек "Спартака" Наиль Умяров не считает, что красно-белые провалили первый тайм кубкового матча с "Рубином".
Фото: ФК "Спартак"
По его словам, москвичи достаточно много владели мячом, но испытывали проблемы при развитии атак.

- Не скажу, что первый тайм матча с "Рубином" был провальным. Контролировали игру и мяч, но обостряющих решений не хватало. В Казани всегда прекрасная атмосфера. Огромное спасибо болельщикам, которые делают этот стадион домашним для "Спартака", - цитирует игрока "Спартака" "Чемпионат".

Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. Победителя пришлось определять в серии пенальти, где точнее оказались футболисты "Рубина" - 5:3.

"Спартак" 23 августа проведёт матч 5-го тура РПЛ против "Зенита", начало встречи - в 20:00 мск.

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