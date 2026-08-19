Умяров объяснил, чего не хватило "Спартаку" в Казани

- Не скажу, что первый тайм матча с "Рубином" был провальным. Контролировали игру и мяч, но обостряющих решений не хватало. В Казани всегда прекрасная атмосфера. Огромное спасибо болельщикам, которые делают этот стадион домашним для "Спартака", - цитирует игрока "Спартака" "Чемпионат".
Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. Победителя пришлось определять в серии пенальти, где точнее оказались футболисты "Рубина" - 5:3.
"Спартак" 23 августа проведёт матч 5-го тура РПЛ против "Зенита", начало встречи - в 20:00 мск.