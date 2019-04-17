Кирилл Кокорин – Паку: хотел бы извиниться, можно было отреагировать иначе

Россия РПЛ 2018/19
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20:50
Аяз Гулиев вернулся в общую группу (3)
Аяз Гулиев вернулся в общую группу (3)
19:34
Валерий Рейнгольд: если бы "Спартак" шел в лидерах, уверен, Гулиева и близко к команде бы не подпустили
Валерий Рейнгольд: если бы "Спартак" шел в лидерах, уверен, Гулиева и близко к команде бы не подпустили
17:21
Дмитрий Булыкин: хотел бы, чтобы в полуфинале Лиги чемпионов "Аякс" встретился с "Тоттенхэмом"
Дмитрий Булыкин: хотел бы, чтобы в полуфинале Лиги чемпионов "Аякс" встретился с "Тоттенхэмом"
16:02
Создатели системы распознавания лиц рассказали, возможно ли задержать болельщика Голунова в Туле
Создатели системы распознавания лиц рассказали, возможно ли задержать болельщика Голунова в Туле
14:27
Глава "Ювентуса": летом мы говорили, что наша цель – Лига чемпионов. Так и будет в ближайшие годы
Глава "Ювентуса": летом мы говорили, что наша цель – Лига чемпионов. Так и будет в ближайшие годы
14:14
У "Аякса" 1750 матчей подряд, в которых в старте выходил как минимум один выпускник академии клуба (4)
У "Аякса" 1750 матчей подряд, в которых в старте выходил как минимум один выпускник академии клуба (4)
13:38
Жозе Моуринью в ЦСКА (фото) (6)
Жозе Моуринью в ЦСКА (фото) (6)
13:16
Прогулка для «Ливерпуля» и супер-битва Гвардиолы и Почеттино: превью ответных матчей 1/4 финала ЛЧ
Прогулка для «Ливерпуля» и супер-битва Гвардиолы и Почеттино: превью ответных матчей 1/4 финала ЛЧ
11:14
Адвокат Кокорина: если все так и продолжится, Александру придется менять колено на искусственное (9)
Адвокат Кокорина: если все так и продолжится, Александру придется менять колено на искусственное (9)
10:58
Голкипера "Кристал Пэлас" не накажут за нацистское приветствие. Он не знал, кто такой Гитлер (18)
Голкипера "Кристал Пэлас" не накажут за нацистское приветствие. Он не знал, кто такой Гитлер (18)
09:11
Владимир Пономарев: хорошим результатом для ЦСКА в матче с "Локомотивом" будет ничья - некому у нас забивать (9)
Владимир Пономарев: хорошим результатом для ЦСКА в матче с "Локомотивом" будет ничья - некому у нас забивать (9)
Кирилл Кокорин – Паку: хотел бы извиниться, можно было отреагировать иначе
Кирилл Кокорин, брат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, обратился к чиновнику Минпромторга Денису Паку, пострадавшему в инциденте с его участием и выступающему в роли свидетеля по делу.
"Я бы тоже хотел извиниться за свои действия и реакцию. Можно было отреагировать иначе", - цитирует Кокорина "Чемпионат.сом".
"Я бы тоже хотел извиниться за свои действия и реакцию. Можно было отреагировать иначе", - цитирует Кокорина "Чемпионат.сом".
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