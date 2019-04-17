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Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Кирилл Кокорин – Паку: хотел бы извиниться, можно было отреагировать иначе

Кирилл Кокорин, брат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, обратился к чиновнику Минпромторга Денису Паку, пострадавшему в инциденте с его участием и выступающему в роли свидетеля по делу.

"Я бы тоже хотел извиниться за свои действия и реакцию. Можно было отреагировать иначе", - цитирует Кокорина "Чемпионат.сом".
Теги: Кокорин
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