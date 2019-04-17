Россия РПЛ 2018/19
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20:50
Аяз Гулиев вернулся в общую группу (3)
Аяз Гулиев вернулся в общую группу (3)
19:34
Валерий Рейнгольд: если бы "Спартак" шел в лидерах, уверен, Гулиева и близко к команде бы не подпустили
Валерий Рейнгольд: если бы "Спартак" шел в лидерах, уверен, Гулиева и близко к команде бы не подпустили
17:21
Дмитрий Булыкин: хотел бы, чтобы в полуфинале Лиги чемпионов "Аякс" встретился с "Тоттенхэмом"
Дмитрий Булыкин: хотел бы, чтобы в полуфинале Лиги чемпионов "Аякс" встретился с "Тоттенхэмом"
16:02
Создатели системы распознавания лиц рассказали, возможно ли задержать болельщика Голунова в Туле
Создатели системы распознавания лиц рассказали, возможно ли задержать болельщика Голунова в Туле
14:27
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Глава "Ювентуса": летом мы говорили, что наша цель – Лига чемпионов. Так и будет в ближайшие годы
14:14
У "Аякса" 1750 матчей подряд, в которых в старте выходил как минимум один выпускник академии клуба (4)
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Адвокат Кокорина: если все так и продолжится, Александру придется менять колено на искусственное (9)
Адвокат Кокорина: если все так и продолжится, Александру придется менять колено на искусственное (9)
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Голкипера "Кристал Пэлас" не накажут за нацистское приветствие. Он не знал, кто такой Гитлер (18)
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Владимир Пономарев: хорошим результатом для ЦСКА в матче с "Локомотивом" будет ничья - некому у нас забивать (9)
Владимир Пономарев: хорошим результатом для ЦСКА в матче с "Локомотивом" будет ничья - некому у нас забивать (9)
Аяз Гулиев вернулся в общую группу
Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев, который на прошлой неделе стал участником громкого дорожного инцидента и избил пешехода, вернулся к тренировкам в общей группе.
"Ссылка в дубль полузащитника "Спартака" Аяза Гулиева за то, что он 10 апреля, управляя своим "Мерсом", задел на пешеходном переходе гражданина США Майкла Эли, а затем сломал ему нос, завершилась. Сегодня футболист тренировался в общей группе и с большой долей вероятности выйдет в основном составе в следующей игре против "Енисея", — пишет Sport_inside.
"Ссылка в дубль полузащитника "Спартака" Аяза Гулиева за то, что он 10 апреля, управляя своим "Мерсом", задел на пешеходном переходе гражданина США Майкла Эли, а затем сломал ему нос, завершилась. Сегодня футболист тренировался в общей группе и с большой долей вероятности выйдет в основном составе в следующей игре против "Енисея", — пишет Sport_inside.
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