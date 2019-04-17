Аяз Гулиев вернулся в общую группу

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев, который на прошлой неделе стал участником громкого дорожного инцидента и избил пешехода, вернулся к тренировкам в общей группе."Ссылка в дубль полузащитника "Спартака" Аяза Гулиева за то, что он 10 апреля, управляя своим "Мерсом", задел на пешеходном переходе гражданина США Майкла Эли, а затем сломал ему нос, завершилась. Сегодня футболист тренировался в общей группе и с большой долей вероятности выйдет в основном составе в следующей игре против "Енисея", — пишет Sport_inside.