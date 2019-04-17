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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Новости партнеров

Аяз Гулиев вернулся в общую группу

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев, который на прошлой неделе стал участником громкого дорожного инцидента и избил пешехода, вернулся к тренировкам в общей группе.

"Ссылка в дубль полузащитника "Спартака" Аяза Гулиева за то, что он 10 апреля, управляя своим "Мерсом", задел на пешеходном переходе гражданина США Майкла Эли, а затем сломал ему нос, завершилась. Сегодня футболист тренировался в общей группе и с большой долей вероятности выйдет в основном составе в следующей игре против "Енисея", — пишет Sport_inside.
Теги: Гулиев Спартак
Сегодня, 20:50
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#3  sanyapytilin   (Сегодня, 20:55)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Всё))))) у поросятни нет к себе уважения, очередной пёс вытер ноги об свинарню


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#2  кочегар  Кубань (Сегодня, 20:55)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
избил и уже отпустили?
Регистрация: 13.04.2008 [жалоба]
#1  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 20:54)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну кто бы сомневался...У нас в своё время Ионова просто за езду в пьяном виде загнали в дубль, а тут....Всё норм.


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
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