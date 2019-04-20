Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Урал
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 23 30
11 Динамо 24 28
12 Крылья Советов 24 27
13 Урал 23 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Новости партнеров

Кладио Маркизио: "Зенит" подарил мне больше, чем друзей. Спасибо

Полузащитник "Зенита" Кладио Маркизио поделился эмоциями от победы команды в матче с "Краснодаром" (3:2) в 24-м туре чемпионата России.

"В такой особенный момент улыбка, которую могут дать вам ваши товарищи по команде, является чем-то особенным. Это тоже красота футбола. Давай, "Зенит"! Футбол всегда дарил мне друзей, которые помогли мне в нужный момент. "Зенит" подарил мне больше, чем друзей. Спасибо", - написал Маркизио в инстаграме.

[media=https://www.instagram.com/marchisiocla8/?utm_source=ig_embed]
Теги: Маркизио Зенит Краснодар
Сегодня, 12:15
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3
(1)
#3  капитан Ворони   (Сегодня, 12:30)
  • +4
  •  (6)

А еще кучу денег и массу свободного времени)))


--------------------
жевал травинку
Регистрация: 15.04.2019 [жалоба]
#2  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:20)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Это просто трындец. Человек получает 400 млн в год ЗА ЧТО?
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#1  Fint  Москва (Сегодня, 12:20)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Реал»
https://rg.ru/2019/04/20/poiavilos-video-epizoda-za-minutu-do-draki-kokorina-s-chinovnikom.html?ref=Strossle
За минуту до удара, ребята собирались уходить. Они одевались и разговаривали между собой. Настроение было хорошее, никакой агрессии они не проявляли, между собой не сговаривались и тем более не хулиганили, - написала женщина. - Если бы господин Пак не начал нервно им говорить мерзости, ничего бы не произошло.
Сами посмотрите и убедитесь, что футболисты вообще не обращали на Пака внимание, а он сам настойчиво нарывался на мордобой... rage
Давайте поможем восторжествовать справедливости, распространяйте эту информацию везде, хватит им париться в тюрьме за столь незначительное прегрешение...
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
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