Кладио Маркизио: "Зенит" подарил мне больше, чем друзей. Спасибо

Полузащитник "Зенита" Кладио Маркизио поделился эмоциями от победы команды в матче с "Краснодаром" (3:2) в 24-м туре чемпионата России."В такой особенный момент улыбка, которую могут дать вам ваши товарищи по команде, является чем-то особенным. Это тоже красота футбола. Давай, "Зенит"! Футбол всегда дарил мне друзей, которые помогли мне в нужный момент. "Зенит" подарил мне больше, чем друзей. Спасибо", - написал Маркизио в инстаграме.[media=https://www.instagram.com/marchisiocla8/?utm_source=ig_embed]