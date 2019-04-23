Александр Ташаев: надеюсь, "Спартак" попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона

Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев заявил, что надеется на попадание своей команды в Лигу чемпионов по итогам сезона-2018/19."Что будет со "Спартаком"? В будущее не могу заглянуть, но обещаю, что в команде нет равнодушных. У нас сейчас отрезок, где мы можем набрать хорошее количество очков. Надеюсь, мы закончим сезон на мажорной ноте и попадем в Лигу чемпионов", – сказал Ташаев в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24".