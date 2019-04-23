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Краснодар
ЦСКА
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Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Александр Ташаев: надеюсь, "Спартак" попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона

Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев заявил, что надеется на попадание своей команды в Лигу чемпионов по итогам сезона-2018/19.

"Что будет со "Спартаком"? В будущее не могу заглянуть, но обещаю, что в команде нет равнодушных. У нас сейчас отрезок, где мы можем набрать хорошее количество очков. Надеюсь, мы закончим сезон на мажорной ноте и попадем в Лигу чемпионов", – сказал Ташаев в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24".
Теги: Ташаев Спартак
Сегодня, 06:51
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