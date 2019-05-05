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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Александр Беленов: если бы видел момент удара Тимофеева, то потащил бы

Вратарь "Уфы" Александр Беленов прокомментировал ничью с "Крыльями Советов" (1:1).

- Довольны результатом?

- Естественно, отыграться на последней минуте. Но потому, как складывался матч, могли добиться большего. Не хватало последнего паса. Но результат закономерный.

- Не видели момент удара Тимофеева? Почему не удалось потащить?

- Если бы видел, потащил бы. Дистанция была приличная. Плюс было скопление игроков, я немного запоздал, поэтому не получилось.

- Довольны игрой в обороне?

- Считаю, что в каждой команде есть квалифицированная группа атаки. В общем, считаю, мы справились. Был еще один со стандарта. А так все.

- В конце не хотелось пойти вперед?

- Хотелось пойти, но не на штрафной, c которого мы забили. Позиция не совсем удачная для прямого удара. Был бы угловой - побежал бы точно.

- Такие решения сами принимаете или тренер подсказывает?

- В последние минуты уже нечего терять. Сам решаешь - идти или нет.

- Почему "Уфа" часто спасается на последних минутах?

- Не знаю. Тяжело сказать. Радует, что играем до конца. В последнее время это больше бросается в глаза. То, что мы отыгрываемся в конце, это заслуга всей команды.

- Верите, что удастся избежать стыков?

- Про стыки пока не думаем. У нас три матча. Если в них выиграем - то останемся. А играть сейчас можно со всеми. "Зенит" может проиграть дома "Рубину", Тула может обыграть "Локомотив". Все команды равны. Все зависит от конкретного матча.

Rusfootball.info
Теги: Беленов Уфа Крылья Советов
Сегодня, 18:22
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