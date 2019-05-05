Александр Беленов: если бы видел момент удара Тимофеева, то потащил бы

Вратарь "Уфы" Александр Беленов прокомментировал ничью с "Крыльями Советов" (1:1).- Естественно, отыграться на последней минуте. Но потому, как складывался матч, могли добиться большего. Не хватало последнего паса. Но результат закономерный.- Если бы видел, потащил бы. Дистанция была приличная. Плюс было скопление игроков, я немного запоздал, поэтому не получилось.- Считаю, что в каждой команде есть квалифицированная группа атаки. В общем, считаю, мы справились. Был еще один со стандарта. А так все.- Хотелось пойти, но не на штрафной, c которого мы забили. Позиция не совсем удачная для прямого удара. Был бы угловой - побежал бы точно.- В последние минуты уже нечего терять. Сам решаешь - идти или нет.- Не знаю. Тяжело сказать. Радует, что играем до конца. В последнее время это больше бросается в глаза. То, что мы отыгрываемся в конце, это заслуга всей команды.- Про стыки пока не думаем. У нас три матча. Если в них выиграем - то останемся. А играть сейчас можно со всеми. "Зенит" может проиграть дома "Рубину", Тула может обыграть "Локомотив". Все команды равны. Все зависит от конкретного матча.