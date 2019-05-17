Полузащитник сборной Румынии Грозав интересен "Уралу"

Полузащитник Георге Грозав может продолжить карьеру в России.По информации Prosport.ro 28-летний футболист интересен "Уралу", в котором играет соотечественник хавбека Эрик Бикфалви.Руководство "Урала" интересовалось финансовыми запросами Грозава, а также тем, готов ли полузащитник сборной Румынии вновь попробовать свои силы в России.