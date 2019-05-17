Полузащитник сборной Румынии Грозав интересен "Уралу"

Россия РПЛ 2018/19
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Вчера, 23:54
Бенедикт Хеведес выбыл до конца сезона из-за травмы (1)
Бенедикт Хеведес выбыл до конца сезона из-за травмы (1)
Вчера, 23:38
"Анжи" поздравил Михаила Кержакова с рождением сына
"Анжи" поздравил Михаила Кержакова с рождением сына
Вчера, 22:34
Стало известно имя лучшего игрока "Аякса" в сезоне (1)
Стало известно имя лучшего игрока "Аякса" в сезоне (1)
Вчера, 22:16
Сергей Семак: "Зенит" много чего упустил за последние годы. Перед ЛЧ надо усиливаться и укрепляться (5)
Сергей Семак: "Зенит" много чего упустил за последние годы. Перед ЛЧ надо усиливаться и укрепляться (5)
Вчера, 22:01
Михаил Галактионов объяснил вызов в сборную России U21 Татаева из "Млады Болеслав", Умярова и Сагитова
Михаил Галактионов объяснил вызов в сборную России U21 Татаева из "Млады Болеслав", Умярова и Сагитова
Вчера, 21:45
Милан Шкриньяр продлил контракт с "Интером"
Милан Шкриньяр продлил контракт с "Интером"
Вчера, 21:20
В "Оренбурге" прокомментировали слухи о возможном переходе тренера Федотова в "Рубин" (2)
В "Оренбурге" прокомментировали слухи о возможном переходе тренера Федотова в "Рубин" (2)
Вчера, 20:49
Тер Штеген может не сыграть до конца сезона
Тер Штеген может не сыграть до конца сезона
Вчера, 20:38
Сердар Азмун улетел в Иран и не сыграет с "Ростовом" (3)
Сердар Азмун улетел в Иран и не сыграет с "Ростовом" (3)
Вчера, 20:25
Родри может стать игроком "Манчестер Сити" (2)
Родри может стать игроком "Манчестер Сити" (2)
Вчера, 20:07
Джорджо Кьеллини не сыграет с "Аталантой"
Джорджо Кьеллини не сыграет с "Аталантой"
Вчера, 19:48
Дортмундская "Боруссия" купит Брандта
Дортмундская "Боруссия" купит Брандта
Вчера, 19:29
"Ливерпуль" намерен продлить контракт с Ориги
"Ливерпуль" намерен продлить контракт с Ориги
Вчера, 19:25
Денис Глушаков: почему ушел из "Локомотива"? Я устал. Просто играл, но мы ничего не выигрывали (13)
Денис Глушаков: почему ушел из "Локомотива"? Я устал. Просто играл, но мы ничего не выигрывали (13)
Вчера, 19:19
Мирзова и Ильина пригласят на следующее заседание КДК РФС (2)
Мирзова и Ильина пригласят на следующее заседание КДК РФС (2)
Вчера, 19:08
Роберт Мак может покинуть "Зенит" (12)
Роберт Мак может покинуть "Зенит" (12)
Вчера, 18:52
Адвокат Кирилла Кокорина: апелляцию подадим 20 мая (2)
Адвокат Кирилла Кокорина: апелляцию подадим 20 мая (2)
Вчера, 17:51
Сальваторе Боккетти вернулся в общую группу "Спартака" (6)
Сальваторе Боккетти вернулся в общую группу "Спартака" (6)
Вчера, 17:26
Карпин ещё не топ. Сезон для «Ростова» закончен (9)
Карпин ещё не топ. Сезон для «Ростова» закончен (9)
Вчера, 17:07
Фанату, зажегшему файер на матче "Зенит" - ЦСКА, запретили год посещать спортивные мероприятия (8)
Фанату, зажегшему файер на матче "Зенит" - ЦСКА, запретили год посещать спортивные мероприятия (8)
Вчера, 16:49
КДК РФС в понедельник вынесет решение по вопросу отмены красной карточки игрока "Урала" Бикфалви (1)
КДК РФС в понедельник вынесет решение по вопросу отмены красной карточки игрока "Урала" Бикфалви (1)
Вчера, 16:28
"Спартак" оштрафован на 65 тысяч рублей (1)
"Спартак" оштрафован на 65 тысяч рублей (1)
Вчера, 15:52
"Челси" не планирует продлевать аренду Игуаина
"Челси" не планирует продлевать аренду Игуаина
Вчера, 15:38
Клаудио Раньери летом может возглавить "Селтик"
Клаудио Раньери летом может возглавить "Селтик"
Вчера, 15:14
Гендиректор "Арсенала": обязательно добьемся наказания для "Урала" за оскорбление Мирзова (3)
Гендиректор "Арсенала": обязательно добьемся наказания для "Урала" за оскорбление Мирзова (3)
Вчера, 15:00
Президент "Урала": кто-то слышал, что Ильин оскорбил Мирзова? Пусть сами разбираются (3)
Президент "Урала": кто-то слышал, что Ильин оскорбил Мирзова? Пусть сами разбираются (3)
Вчера, 14:18
Дмитрий Сенников: если бы гол "Ростова" был засчитан, возможно, "Локо" пришлось бы тяжело
Дмитрий Сенников: если бы гол "Ростова" был засчитан, возможно, "Локо" пришлось бы тяжело
Вчера, 13:46
Мохамед Салах ведет переговоры с "Реалом" (3)
Мохамед Салах ведет переговоры с "Реалом" (3)
Вчера, 13:26
Кевин Кураньи: назначение Цорна - большая удача для "Спартака" (8)
Кевин Кураньи: назначение Цорна - большая удача для "Спартака" (8)
Вчера, 13:15
Представитель Денисова: диалог с "Локомотивом" действительно начался и идет в конструктивном ключе (2)
Представитель Денисова: диалог с "Локомотивом" действительно начался и идет в конструктивном ключе (2)
Вчера, 13:11
"Зенит" поздравил Михаила Кержакова с рождением сына
"Зенит" поздравил Михаила Кержакова с рождением сына
Вчера, 13:07
Пауло Дибала может перейти в "Атлетико"
Пауло Дибала может перейти в "Атлетико"
Полузащитник сборной Румынии Грозав интересен "Уралу"
Полузащитник Георге Грозав может продолжить карьеру в России.
По информации Prosport.ro 28-летний футболист интересен "Уралу", в котором играет соотечественник хавбека Эрик Бикфалви.
Руководство "Урала" интересовалось финансовыми запросами Грозава, а также тем, готов ли полузащитник сборной Румынии вновь попробовать свои силы в России.
Sport24.ru
По информации Prosport.ro 28-летний футболист интересен "Уралу", в котором играет соотечественник хавбека Эрик Бикфалви.
Руководство "Урала" интересовалось финансовыми запросами Грозава, а также тем, готов ли полузащитник сборной Румынии вновь попробовать свои силы в России.
Sport24.ru
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