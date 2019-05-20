Футболистка "Енисея" - о поражении в игре с "Локомотивом": мы обосрались

Женский футбол – искренний и эмоциональный. pic.twitter.com/jTUtH3XYDX — WFC “Enisey” (@wfcenisey) May 20, 2019

Футболистка женского "Енисея" Екатерина Дмитренко после матча чемпионата России с московским "Локомотивом" (0:3) раскритиковала красноярскую команду."Чувствую себя в говне. Буду говорить честно и прямо — обосрались. Ещё раз обосрались. Мы ничем не отличаемся — у нас две ноги, две руки. Просто нужно забивать свои моменты и всё. И тогда начнём выигрывать, наверное. Я не знаю. Защищаться на протяжении 90 минут невозможно", - сказала Дмитренко.