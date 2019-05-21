Адвокат Кокорина: у Саши болит нога, никакие меры не предпринимаются
Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала о состоянии здоровья футболиста, отбывающего тюремный срок.
В апреле врач "Зенита" сообщил, что у Кокорина ухудшается состояние прооперированного колена.
"Саша в нормальном настроении, но у него болит нога, и никаких сдвигов в этом вопросе нет. Мы по этому поводу отметили, что суд не дал оценку медицинским документам, которые мы подали. Нога болит, меры никакие не принимаются. В плане медицины все осталось так, как и было. Но Саша, несмотря на это, в нормальном расположении духа ждет назначения слушания апелляции", - цитирует "РИА Новости" Стукалову.
В апреле врач "Зенита" сообщил, что у Кокорина ухудшается состояние прооперированного колена.
"Саша в нормальном настроении, но у него болит нога, и никаких сдвигов в этом вопросе нет. Мы по этому поводу отметили, что суд не дал оценку медицинским документам, которые мы подали. Нога болит, меры никакие не принимаются. В плане медицины все осталось так, как и было. Но Саша, несмотря на это, в нормальном расположении духа ждет назначения слушания апелляции", - цитирует "РИА Новости" Стукалову.