Валерий Рейнгольд: если "Спартак" будет так играть - болельщики вообще не будут ходить!

Чемпион СССР 1962 года в составе "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал новость о том, что "Ростов" обошел красно-белых по средней посещаемости домашних матчей РПЛ.

"Если "Спартак" будет так играть — болельщики вообще не будут ходить! Дело даже не в том, что "Ростов" здорово играет, он идет на 8-е месте. "Спартак" из всех кубков вылетел. Новый стадион в Ростове-на-Дону, там одна команда, народ соскучился по футболу на хорошем стадионе, дизайн арены хороший, погода отличная, народ пошел. К ним приехал "Зенит" неосновным составом, ну и что, разве это прибавляет баллов "Ростову"? Мое мнение однозначное — будет команда хорошо играть, с настроением, показывать игру хорошего качества — болельщики придут на стадион", - цитирует Рейнгольда Sport24.
Теги: Рейнгольд Спартак
Сегодня, 21:05
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