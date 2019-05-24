Президент "Урала" Иванов: выступаю за расширение РПЛ
Григорий Иванов рассказал изданию "Спорт-Экспресс", что положительно относится к идее расширить премьер-лигу до 18-ти команд:
– Я за расширение премьер-лиги. Для меня здесь все очевидно.
Россия – большая страна. Это все только досужие разговоры, что некоторые команды не готовы к премьер-лиге. Ничего подобного. Или вы хотите, чтобы ведущие клубы играли только между собой? Нет, нет, надо расширяться! Самое главное – чтобы поля были готовы и раздевалки хорошие.
Придётся продлевать сезон? Ну и что? Следует разрешать иногда проводить матчи в манеже – если очень холодно в отдельных регионах. Надо играть, понимаете?
– Но ведь есть примеры "Анжи", "Тосно", "Амкара"...
– Значит, не нужно тратить большие деньги на трансферы или платить неоправданно высокие зарплаты. Вот и все. Ты сначала чего-нибудь добейся, а потом только получай неплохие деньги, - заявил Иванов.
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Фото: Дмитрий Паршин / sportbox
– Я за расширение премьер-лиги. Для меня здесь все очевидно.
Россия – большая страна. Это все только досужие разговоры, что некоторые команды не готовы к премьер-лиге. Ничего подобного. Или вы хотите, чтобы ведущие клубы играли только между собой? Нет, нет, надо расширяться! Самое главное – чтобы поля были готовы и раздевалки хорошие.
Придётся продлевать сезон? Ну и что? Следует разрешать иногда проводить матчи в манеже – если очень холодно в отдельных регионах. Надо играть, понимаете?
– Но ведь есть примеры "Анжи", "Тосно", "Амкара"...
– Значит, не нужно тратить большие деньги на трансферы или платить неоправданно высокие зарплаты. Вот и все. Ты сначала чего-нибудь добейся, а потом только получай неплохие деньги, - заявил Иванов.
Источник
Фото: Дмитрий Паршин / sportbox