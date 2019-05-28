Андрей Червиченко: cлова Кононова о Максименко - позор. Для меня это поступок ничтожества
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко подвел итоги завершившегося сезона РПЛ для московского клуба, в котором красно-белые заняли пятое место.
— Что можно сказать о "Спартаке", завершившем тяжелый сезон на пятой строчке?
— А почему сезон сложный? (смеется). Вполне обычный для "Спартака" — куча грязи, интриг, никакой игры и максимум везения. Ситуация с судьями не такая, как у "Локо", но тоже были моменты. Если из этого уравнения исключить везение, то красно-белые могли закончить сезон еще ниже. Вся эта внутренняя возня накладывает отпечаток на игру команды. Я вижу ситуацию следующим образом: команда разбита на две, а то и на три группы. Поэтому они не могут найти взаимосвязь и на поле, и в жизни. Это свидетельствует об отсутствии команды как таковой. Нет единого, а победы добыты благодаря индивидуальному мастерству игроков — то Фернандо забьет, то Зе Луиш выпрыгнет выше прыгуна в высоту и положит мяч головой в сетку. Что касается красивых атак и комбинаций, то их мы практически не видели.
— Вы говорите об отсутствии целостности. Но получится ли у Олега Кононова создать команду из нескольких разрозненных групп игроков?
— Не считаю и не считал его тренером, подходящим "Спартаку", но относился к нему нормально, с уважением. Однако после его слов в адрес Александра Максименко и уважения к Кононову уже нет. Для человека, который собирается создавать команду, абсолютно низко свалить всю вину на молодого парня, спасшего тебя от отставки. Получи "Спартак" мяча четыре от "Оренбурга", Кононову дали бы под зад сразу же после матча. Голкипер же по ходу игры 3-4 раза потянул мертвые мячи. И вместо поддержки, слов благодарности он получил вот этот плевок… Для меня это поступок ничтожества.
Не знаю, как после такого поступка человек может кого-то собрать, и как он будет добиваться уважения, доверия команды. И правильно пишут, что Массимо Каррера, хоть и не был каким-то фантастическими или великим тренером, но никогда не позволял себе свалить вину на игроков. Даже если кто-то и ошибался, итальянец говорил, что все мы допускаем ошибки. А если мы начнем перечислять промахи Кононова, то выяснится, что он ошибается в двух из трех матчей. И он не рвет на себе волосы. На мой взгляд, его слова — позор.
"Матч ТВ"
— Что можно сказать о "Спартаке", завершившем тяжелый сезон на пятой строчке?
— А почему сезон сложный? (смеется). Вполне обычный для "Спартака" — куча грязи, интриг, никакой игры и максимум везения. Ситуация с судьями не такая, как у "Локо", но тоже были моменты. Если из этого уравнения исключить везение, то красно-белые могли закончить сезон еще ниже. Вся эта внутренняя возня накладывает отпечаток на игру команды. Я вижу ситуацию следующим образом: команда разбита на две, а то и на три группы. Поэтому они не могут найти взаимосвязь и на поле, и в жизни. Это свидетельствует об отсутствии команды как таковой. Нет единого, а победы добыты благодаря индивидуальному мастерству игроков — то Фернандо забьет, то Зе Луиш выпрыгнет выше прыгуна в высоту и положит мяч головой в сетку. Что касается красивых атак и комбинаций, то их мы практически не видели.
— Вы говорите об отсутствии целостности. Но получится ли у Олега Кононова создать команду из нескольких разрозненных групп игроков?
— Не считаю и не считал его тренером, подходящим "Спартаку", но относился к нему нормально, с уважением. Однако после его слов в адрес Александра Максименко и уважения к Кононову уже нет. Для человека, который собирается создавать команду, абсолютно низко свалить всю вину на молодого парня, спасшего тебя от отставки. Получи "Спартак" мяча четыре от "Оренбурга", Кононову дали бы под зад сразу же после матча. Голкипер же по ходу игры 3-4 раза потянул мертвые мячи. И вместо поддержки, слов благодарности он получил вот этот плевок… Для меня это поступок ничтожества.
Не знаю, как после такого поступка человек может кого-то собрать, и как он будет добиваться уважения, доверия команды. И правильно пишут, что Массимо Каррера, хоть и не был каким-то фантастическими или великим тренером, но никогда не позволял себе свалить вину на игроков. Даже если кто-то и ошибался, итальянец говорил, что все мы допускаем ошибки. А если мы начнем перечислять промахи Кононова, то выяснится, что он ошибается в двух из трех матчей. И он не рвет на себе волосы. На мой взгляд, его слова — позор.
"Матч ТВ"