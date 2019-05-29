Игорь Денисов официально завершает карьеру

Компания SILA International Lawyers, представляющая интересы полузащитника Игоря Денисова, подтвердила, что игрок принял решение завершить карьеру."По поручению нашего клиента Игоря Денисова сообщаем о принятом им решении завершить карьеру профессионального футболиста. Никаких дополнительных комментариев ни с нашей стороны, ни со стороны Игоря не последует", - сказали в компании.