Игорь Денисов официально завершает карьеру

Компания SILA International Lawyers, представляющая интересы полузащитника Игоря Денисова, подтвердила, что игрок принял решение завершить карьеру.

"По поручению нашего клиента Игоря Денисова сообщаем о принятом им решении завершить карьеру профессионального футболиста. Никаких дополнительных комментариев ни с нашей стороны, ни со стороны Игоря не последует", - сказали в компании.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Денисов Локомотив
Сегодня, 16:16
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