Игорь Денисов официально завершает карьеру
Компания SILA International Lawyers, представляющая интересы полузащитника Игоря Денисова, подтвердила, что игрок принял решение завершить карьеру.
"По поручению нашего клиента Игоря Денисова сообщаем о принятом им решении завершить карьеру профессионального футболиста. Никаких дополнительных комментариев ни с нашей стороны, ни со стороны Игоря не последует", - сказали в компании.
"Спорт-Экспресс"
"По поручению нашего клиента Игоря Денисова сообщаем о принятом им решении завершить карьеру профессионального футболиста. Никаких дополнительных комментариев ни с нашей стороны, ни со стороны Игоря не последует", - сказали в компании.
"Спорт-Экспресс"