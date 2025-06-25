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Эсперанс
0 - 3 0 3
ЧелсиЗавершен
Лос-Анджелес
1 - 1 1 1
ФламенгоЗавершен
Боруссия Д
1 - 0 1 0
Ульсан Хёндэ2 тайм
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0 - 0 0 0
Флуминенсе2 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
3 - 1 3 1
Арсенал ДзержинскЗавершен

Краснодар - Динамо Мх. 27 июня 2025 19:00

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Товарищеские матчи
   
        

        
        
        	

	




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Краснодар Динамо Мх Товарищеские матчи

     
        
        





        

            
                
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