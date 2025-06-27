По информации источника, в шорт-лист московского "Локомотива" входит четыре хавбека, которые могут быть куплены вместо Лукаса Веры.
Сообщается, что в список "железнодорожников" входит Кирилл Щетинин из "Ростова", Иван Олейников из самарских "Крыльев Советов", Кингз Кангва из "Беэр Шевы", а также Мохаммад Хоссейннежад из махачкалинского "Динамо".
Напомним, ранее сообщалось о том, что клуб из Саудовской Аравии перебил предложение "Локомотива" по Вере и маловероятно, что игрок переберется в стан красно-зеленых.
Источник: "Чемпионат"
Источник: "Локомотив" рассматривает четырех игроков на позицию Веры, трансфер которого сорвался
Стало известно, кого может приобрести "Локомотив" вместо полузащитника Лукаса Веры.
Фото: ФК "Химки"