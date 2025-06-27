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Источник: "Локомотив" рассматривает четырех игроков на позицию Веры, трансфер которого сорвался

Стало известно, кого может приобрести "Локомотив" вместо полузащитника Лукаса Веры.
Фото: ФК "Химки"
По информации источника, в шорт-лист московского "Локомотива" входит четыре хавбека, которые могут быть куплены вместо Лукаса Веры.

Сообщается, что в список "железнодорожников" входит Кирилл Щетинин из "Ростова", Иван Олейников из самарских "Крыльев Советов", Кингз Кангва из "Беэр Шевы", а также Мохаммад Хоссейннежад из махачкалинского "Динамо".

Напомним, ранее сообщалось о том, что клуб из Саудовской Аравии перебил предложение "Локомотива" по Вере и маловероятно, что игрок переберется в стан красно-зеленых.

Источник: "Чемпионат"

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