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Хомуха: Антон Миранчук может стать заменой Пьяничу в ЦСКА

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха поделился своим мнением о возможном переходе Антона Миранчука в ЦСКА.
Фото: РФС
"Вполне вероятно, трансфер Миранчука в ЦСКА может состояться, если всех всё устроит. Это адаптированный футболист для РПЛ. Несомненно, что Миранчук мог бы помочь ЦСКА. Если у них Пьянич играл в стартовом составе, то Антон — более мобильный футболист. Вполне может быть такая замена Пьяничу", - приводит слова Хомухи Legalbet.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что полузащитник Антон Миранчук, который с сентября 2024 года выступает в швейцарском "Сьоне", готов рассмотреть предложения от ведущих команд Российской Премьер-Лиги.

Действующий контракт россиянина с клубом из Швейцарии рассчитан на срок до лета 2026 года. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет 2,5 млн евро.

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