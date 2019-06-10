Официально: Руслан Камболов продолжит карьеру в "Краснодаре"

Полузащитник "Рубина" и сборной России Руслан Камболов стал футболистом "Краснодара".

Контракт футболиста с "Краснодаром" рассчитан до 2021 года.

В минувшем сезоне Камболов принял участие в 27 матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Теги: Камболов Краснодар Рубин
Сегодня, 16:08
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