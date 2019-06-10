Официально: Руслан Камболов продолжит карьеру в "Краснодаре"

Игроком «Краснодара» стал Руслан Камболов.



Полузащитник сборной России перешёл в стан «горожан» из казанского «Рубина» @fcrk



Все детали трансфера Руслана Камболова в «Краснодар» согласованы. Футболист прошел мед. обследование и уже подписал контракт с клубом до июня 2021 года. pic.twitter.com/ucsWXmtF74 — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) June 10, 2019

Полузащитник "Рубина" и сборной России Руслан Камболов стал футболистом "Краснодара".Контракт футболиста с "Краснодаром" рассчитан до 2021 года.В минувшем сезоне Камболов принял участие в 27 матчах, в которых не отметился результативными действиями.