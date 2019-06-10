Александр Медведев: хочу пожелать Риксену, чтобы не сдавался, мы помним его и любим
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сказал, что в петербургском клубе помнят и любят своего бывшего игрока голландца Фернандо Риксена, который мужественно борется с болезнью, и пожелал ему не сдаваться.
В понедельник Риксен выступил с обращением и пригласил всех на "свой последний вечер", который пройдет 28 июня в одном из отелей Глазго. У Риксена был диагностирован боковой амиотрофический склероз (болезнь Лу Герига). Это медленно прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц. Риксен потерял способность говорить, но может общаться благодаря компьютеру и устройству генерации речи.
"Конечно, Риксен - один из самых самобытных, самых самоотверженных, самых стойких, самых эмоциональных игроков, которые выступали в "Зените". Он был бескомпромиссным, самоотверженным, бесстрашным. Конечно, это страшная трагедия, что он столкнулся с болезнью, с которой очень тяжело бороться. Он мужественно борется, поэтому хочу пожелать ему, чтобы он не сдавался. Мы помним о нем, любим его. Вся наша армия болельщиков на его стороне", - цитирует Медведева РИА Новости.
В понедельник Риксен выступил с обращением и пригласил всех на "свой последний вечер", который пройдет 28 июня в одном из отелей Глазго. У Риксена был диагностирован боковой амиотрофический склероз (болезнь Лу Герига). Это медленно прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц. Риксен потерял способность говорить, но может общаться благодаря компьютеру и устройству генерации речи.
"Конечно, Риксен - один из самых самобытных, самых самоотверженных, самых стойких, самых эмоциональных игроков, которые выступали в "Зените". Он был бескомпромиссным, самоотверженным, бесстрашным. Конечно, это страшная трагедия, что он столкнулся с болезнью, с которой очень тяжело бороться. Он мужественно борется, поэтому хочу пожелать ему, чтобы он не сдавался. Мы помним о нем, любим его. Вся наша армия болельщиков на его стороне", - цитирует Медведева РИА Новости.