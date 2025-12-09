Дочь Аленичева объяснила, за что назвала подписчиков нищебродами

Примерно год назад Полина в ответ на гневные комментарии под своими фотографиями с отдыха назвала подписчиков нищебродами.
"Я не знаю, почему прилетало именно мне! Такие завистливые комментарии мужчин… Кто хейтит за фотографии, для меня не мужчина. Часто мужчины меня разочаровывают. Как они могут тратить время на гневные комментарии?
От людей идет злость, зависть, но меня это не задевает. К счастью, у меня здоровая самооценка, я в хорошем смысле люблю себя. Хейт льстит мне: получается, они завидуют мне", — сказала Аленичева в интервью Sport24.
У Дмитрия Аленичева трое детей — старшая дочь Полина (25 лет), а также сыновья Даниил (21 год) и Тимофей (13 лет). Полина активно занимается блогерской деятельностью, регулярно выкладывает в социальных сетях видео своих занятий тверком, а недавно стала делать нумерологические прогнозы.
Фото: личный архив Полины Аленичевой