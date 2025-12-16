В ЮАР рассказали, возможен ли матч сборной с командой России

"Товарищеский матч со сборной России возможен в следующем году, мы открыты к предложению провести эту игру. Все усложняется тем, что сначала сборная ЮАР сыграет на Кубке африканских наций, а в июне мы поедем на чемпионат мира. От РФС предложения сыграть нам не поступало", — передает слова Джордана Sport24.
Сборная России отстранена от официальных соревнований с марта 2022 года. С тех пор команда принимает участие исключительно в товарищеских матчах.
В ноябре этого года Россия сыграла вничью 1:1 со сборной Перу, а также проиграла национальной команде Чили — 0:2.
