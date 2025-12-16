Матчи Скрыть

Игроки и арбитры матча "Краснодар" - ЦСКА приглашены на заседание КДК по делу о расизме

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, кто посетит заседание комиссии, на котором рассмотрят расистский скандал по итогам игры 18-го тура РПЛ.
Фото: РПЛ
- КДК РФС получил все документы для рассмотрения дела. Заседание состоится в четверг в 12:00. На него приглашены Кордоба и Оласа из "Краснодара" и Мойзес и Вильягра от ЦСКА, делегат матча Ахмадуллин и вся судейская бригада во главе с Левниковым.

Напомним, в перерыве матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором "Краснодар" принимал на своем поле московский ЦСКА (3:2), состоялся конфликт между игроками команд. Защитник "быков" Лукас Оласа заявил, что один из футболистов подвергся расизму. После игры форвард краснодарцев Джон Кордоба обвинил хавбека соперников Родриго Вильягру в оскорблениях на почве расовой дискриминации.

Источник: "Чемпионат"

