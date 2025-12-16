Полузащитник "Краснодара" оценил шансы команды на победу в РПЛ

"Первая часть прошла, "Краснодар" занимает первое место в таблице чемпионата России. Наши шансы на победу в РПЛ очень хорошие. С каждым днем и каждым матчем мы обретали уверенность. Хорошая часть сезона для нашей команды", - сказал Перрен.
"Краснодар" завершил осеннюю часть текущего сезона Российской Премьер-Лиги на первом месте в турнирной таблице. Действующий чемпион страны набрал 40 очков в 18 прошедших турах, и на один балл опережает "Зенит", занимающий второе место.
Вторую часть чемпионата краснодарцы начнут 28 февраля домашним матчем против "Ростова" в рамках 19-го тура РПЛ.
Источник: ТАСС
Фото: ФК "Краснодар"