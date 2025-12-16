В ПАОК прокомментировали возможный уход Чалова зимой

"Федор Чалов - важный игрок нашей команды. Если клуб получит предложение, то мы его рассмотрим и дадим ответ. Но на данный момент нам не поступало предложений от других клубов по Чалову", - цитирует представителя пресс-службы клуба "СЭ".
Напомним, ранее агент игрока Шандор Варга заявил, что к Федору Чалову проявляют интерес ряд клубов РПЛ, а также других европейских чемпионатов, подчеркнув, что переход возможен в это зимнее трансферное окно.
Чалов является воспитанником московского ЦСКА. В Греции 27-летний нападающий выступает с лета 2024 года. Действующий контракт россиянина с ПАОК рассчитан до конца июня 2027 года.
В пресс-службе ПАОК отреагировали на информацию о возможном уходе российского нападающего Федора Чалова.
Фото: Getty Images