Александр Рязанцев - о работе с Игнашевичем: в любом случае, будет интересно, свежо и, я думаю, эмоционально

Новичок "Торпедо" Александр Рязанцев прокомментировал решение перейти в московские клуб, а также работу с бывшим партнером по сборной Сергеем Игнашевичем, который возглавил команду.

"Эмоции не передать словами! Больше всего хочу надеть игровую футболку, это на сто процентов будет очень волнительно для меня. Я благодарен всем клубам, в которых играл, но никогда не забывал о "Торпедо", всегда был в курсе событий. Одним словом, очень рад вернуться домой!

Конечно, были другие варианты, потому что я провел неплохой сезон в ФНЛ. Но я не рассматривал другие предложения и остановился на "Торпедо". Хочу реализовать себя здесь и помочь команде вернуться на былой уровень.

Ожидания от работы с Игнашевичем? В любом случае, будет интересно, свежо и, я думаю, эмоционально", - цитирует Рязанцева пресс-служба "Торпедо".
Теги: Рязанцев Игнашевич Торпедо
Сегодня, 02:42
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