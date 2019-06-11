Александр Рязанцев - о работе с Игнашевичем: в любом случае, будет интересно, свежо и, я думаю, эмоционально
Новичок "Торпедо" Александр Рязанцев прокомментировал решение перейти в московские клуб, а также работу с бывшим партнером по сборной Сергеем Игнашевичем, который возглавил команду.
"Эмоции не передать словами! Больше всего хочу надеть игровую футболку, это на сто процентов будет очень волнительно для меня. Я благодарен всем клубам, в которых играл, но никогда не забывал о "Торпедо", всегда был в курсе событий. Одним словом, очень рад вернуться домой!
Конечно, были другие варианты, потому что я провел неплохой сезон в ФНЛ. Но я не рассматривал другие предложения и остановился на "Торпедо". Хочу реализовать себя здесь и помочь команде вернуться на былой уровень.
Ожидания от работы с Игнашевичем? В любом случае, будет интересно, свежо и, я думаю, эмоционально", - цитирует Рязанцева пресс-служба "Торпедо".
"Эмоции не передать словами! Больше всего хочу надеть игровую футболку, это на сто процентов будет очень волнительно для меня. Я благодарен всем клубам, в которых играл, но никогда не забывал о "Торпедо", всегда был в курсе событий. Одним словом, очень рад вернуться домой!
Конечно, были другие варианты, потому что я провел неплохой сезон в ФНЛ. Но я не рассматривал другие предложения и остановился на "Торпедо". Хочу реализовать себя здесь и помочь команде вернуться на былой уровень.
Ожидания от работы с Игнашевичем? В любом случае, будет интересно, свежо и, я думаю, эмоционально", - цитирует Рязанцева пресс-служба "Торпедо".