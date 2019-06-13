"Спартак" предложил € 20 млн за 20-летнего хавбека "Брайтона"

"Спартак" нацелился на полузащитника "Брайтон энд Хоув Альбион" Алексиса Мак Аллистера, утверждает аргентинский журналист Луис Фрегосси в своём твиттере.По информации источника, красно-белые уже предложили за 20-летнего хавбека € 20 млн. Тем самым московский клуб нарушил планы "Бока Хуниорс", который был близок к подписанию футболиста. Теперь будущее аргентинца остаётся неопределённым.