"Спартак" предложил € 20 млн за 20-летнего хавбека "Брайтона"

"Спартак" нацелился на полузащитника "Брайтон энд Хоув Альбион" Алексиса Мак Аллистера, утверждает аргентинский журналист Луис Фрегосси в своём твиттере.

По информации источника, красно-белые уже предложили за 20-летнего хавбека € 20 млн. Тем самым московский клуб нарушил планы "Бока Хуниорс", который был близок к подписанию футболиста. Теперь будущее аргентинца остаётся неопределённым.

"Чемпионат.сом"
Теги: Спартак Брайтон
Сегодня, 01:50
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