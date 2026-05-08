В "Реале" почти решили судьбу Арбелоа - источник

В "Реале" после окончания сезона может смениться главный тренер.

По информации Фабрицио Романо, вероятность ухода Альваро Арбелоа с поста наставника мадридской команды оценивается почти в 95 процентов.



Испанский специалист возглавил "сливочных" в январе после увольнения Хаби Алонсо, однако, как сообщают СМИ, внутри команды возникли проблемы во взаимоотношениях между тренерским штабом и частью футболистов.



Одним из главных претендентов на пост нового тренера мадридцев называют Жозе Моуринью. Сейчас португальский специалист связан контрактом с "Бенфикой".