"Реал" сообщил, что Вальверде получил черепно-мозговую травму после драки с одноклубником

В официальном сообщении клуба отмечается, что футболист уже покинул больницу и продолжит восстановление дома под наблюдением врачей.
- По результатам проведённых сегодня медицинских обследований у нашего игрока Феде Вальверде диагностирована черепно-мозговая травма, - говорится в заявлении "Реала".
Ранее в испанской прессе появилась информация о конфликте Вальверде с Орельеном Тчуамени, который произошёл после тренировки. Из-за травмы уругваец не сыграет против "Барселоны" в ближайшем туре чемпионата Испании.