Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Факел
18:00
СКА-ХабаровскНе начат
Чайка
18:00
ЧерноморецНе начат
Родина
20:30
ЧелябинскНе начат

"Реал" сообщил, что Вальверде получил черепно-мозговую травму после драки с одноклубником

"Реал" опубликовал официальную информацию о состоянии Федерико Вальверде после инцидента в раздевалке команды.
Фото: УЕФА
У полузащитника выявили черепно-мозговую травму после инцидента в раздевалке команды.

В официальном сообщении клуба отмечается, что футболист уже покинул больницу и продолжит восстановление дома под наблюдением врачей.

- По результатам проведённых сегодня медицинских обследований у нашего игрока Феде Вальверде диагностирована черепно-мозговая травма, - говорится в заявлении "Реала".

Ранее в испанской прессе появилась информация о конфликте Вальверде с Орельеном Тчуамени, который произошёл после тренировки. Из-за травмы уругваец не сыграет против "Барселоны" в ближайшем туре чемпионата Испании.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится