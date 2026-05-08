"Реал" сообщил, что Вальверде получил черепно-мозговую травму после драки с одноклубником

"Реал" опубликовал официальную информацию о состоянии Федерико Вальверде после инцидента в раздевалке команды.

Фото: УЕФА

- По результатам проведённых сегодня медицинских обследований у нашего игрока Феде Вальверде диагностирована черепно-мозговая травма, - говорится в заявлении " Реала ".

У полузащитника выявили черепно-мозговую травму после инцидента в раздевалке команды.В официальном сообщении клуба отмечается, что футболист уже покинул больницу и продолжит восстановление дома под наблюдением врачей.Ранее в испанской прессе появилась информация о конфликте Вальверде с Орельеном Тчуамени, который произошёл после тренировки. Из-за травмы уругваец не сыграет против "Барселоны" в ближайшем туре чемпионата Испании.