Нового достижения испанский специалист добился вместе с "Астон Виллой", которая по сумме двух полуфинальных матчей оказалась сильнее "Ноттингем Форест".
Для Эмери это уже шестой финал второго по значимости еврокубка. Ранее тренер трижды подряд выигрывал турнир вместе с "Севильей", а в 2021 году привёл к победе "Вильярреал".
Единственное поражение в финале Лиги Европы Эмери потерпел в 2019 году, когда его "Арсенал" уступил "Челси" со счётом 1:4.
Эмери в шестой раз вывел команду в финал Лиги Европы
