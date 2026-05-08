Goal обновил рейтинг фаворитов на "Золотой мяч": Хвича идёт выше Холанда

Портал Goal обновил рейтинг главных претендентов на "Золотой мяч" 2026 года после завершения полуфиналов Лиги чемпионов.

Лидером списка по-прежнему остаётся нападающий "Баварии" Гарри Кейн. На вторую строчку поднялся вингер "Барселоны" Ламин Ямаль, который в прошлой версии рейтинга занимал третье место. Усман Дембеле из "ПСЖ" теперь располагается третьим.



Также в первую пятёрку вошли игрок "Арсенала" Деклан Райс и вингер "Баварии" Майкл Олисе. Далее в списке расположились Килиан Мбаппе, Хвича Кварацхелия и Эрлинг Холанд.