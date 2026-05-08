"Астон Вилла" разгромила "Ноттингем Форест" и вышла в финал Лиги Европы

"Астон Вилла" вышла в финал Лиги Европы сезона-2025/2026. Клуб на своём поле разгромил "Ноттингем Форест" со счётом 4:0 и перевернул ход полуфинального противостояния.

Фото: УЕФА

Первая встреча завершилась победой "лесников" - 1:0, однако в Бирмингеме хозяева быстро перехватили инициативу. На 36-й минуте счёт открыл Олли Уоткинс. После перерыва Эмилиано Буэндия реализовал пенальти, а затем дубль оформил Джон Макгинн, отличившийся на 77-й и 80-й минутах.



В финале турнира "Астон Вилла" встретится с немецким "Фрайбургом".

