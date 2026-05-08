Нападающий проводит кампанию в "Барселоне" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед", однако каталонский клуб пока не принял окончательного решения по полноценному трансферу игрока.
Как сообщает Daily Mail, за ситуацией вокруг английского форварда внимательно наблюдает "Арсенал". Лондонцы рассматривают возможность подписания футболиста в летнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне англичанин провёл 46 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 13 забитых мячей.
Клуб АПЛ включился в борьбу за Рэшфорда - источник
Будущее Маркуса Рэшфорда после окончания сезона остаётся неопределённым.
