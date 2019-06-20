Динияр Билялетдинов отправится на второй сбор с "Сочи"

Полузащитник Динияр Билялетдинов отправится на второй сбор с "Сочи" в Словению, сообщает Sport24.

Сбор пройдет с 25 июня по 6 июля.

Решение о подписании контракта с 34-летним футболистом еще не принято. Возможность сотрудничества и условия соглашения будут обсуждаться в ходе второго сбора.
Теги: Билялетдинов Сочи
Сегодня, 13:34
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама