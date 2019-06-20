Динияр Билялетдинов отправится на второй сбор с "Сочи"
Полузащитник Динияр Билялетдинов отправится на второй сбор с "Сочи" в Словению, сообщает Sport24.
Сбор пройдет с 25 июня по 6 июля.
Решение о подписании контракта с 34-летним футболистом еще не принято. Возможность сотрудничества и условия соглашения будут обсуждаться в ходе второго сбора.
Сбор пройдет с 25 июня по 6 июля.
Решение о подписании контракта с 34-летним футболистом еще не принято. Возможность сотрудничества и условия соглашения будут обсуждаться в ходе второго сбора.