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Аршавин назвал лучшего футболиста в истории

Андрей Аршавин поставил Лионеля Месси выше всех футболистов в истории.
Фото: Getty Images
По мнению бывшего игрока "Арсенала", уникальные качества аргентинца невозможно получить только за счёт тренировок.

- Для меня это самый великий игрок в истории.

Как футболист он поцелован богом. Невозможно научить играть так, как он. Месси это дано свыше, - передаёт слова Аршавина "Матч ТВ".

На этой неделе 39-летний Месси завершил выступления за сборную Аргентины. В прощальной встрече с Бенином команда победила 3:0, а нападающий забил один мяч и сделал две результативные передачи.

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