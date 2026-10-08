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Аршавин назвал лучшего футболиста в истории
Сегодня, 00:46
Андрей Аршавин поставил Лионеля Месси выше всех футболистов в истории.
Фото: Getty Images
По мнению бывшего игрока "Арсенала", уникальные качества аргентинца невозможно получить только за счёт тренировок.
- Для меня это самый великий игрок в истории.
Как футболист он поцелован богом. Невозможно научить играть так, как он. Месси это дано свыше, - передаёт слова Аршавина
"Матч ТВ"
.
На этой неделе 39-летний Месси завершил выступления за сборную Аргентины. В прощальной встрече с Бенином команда победила 3:0, а нападающий забил один мяч и сделал две результативные передачи.
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Андрей Аршавин
Лионель Месси
Сборная Аргентины
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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