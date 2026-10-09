Сменился главный претендент на "Золотой мяч" - 2026: Кейн больше не фаворит

Перед церемонией вручения "Золотого мяча" сменился главный фаворит.

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В обновлённых котировках Ламин Ямаль опередил Гарри Кейна и теперь считается наиболее вероятным победителем голосования.



Шансы футболиста "Барселоны" оцениваются примерно в 41%. У Кейна, который ранее занимал первую строчку среди претендентов, показатель составляет около 37%.



Остальные кандидаты заметно отстают от двух лидеров. Килиан Мбаппе идёт третьим с вероятностью около 4,9%, Лионель Месси располагается следом - 3,68%.



Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 26 октября в Лондоне.