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Карседо отреагировал на продление контракта Барко со "Спартаком"

Хуан Карлос Карседо положительно оценил решение "Спартака" сохранить Эсекьеля Барко на долгий срок.
Фото: ФК "Спартак"
Рулевой красно-белых отметил, что продление соглашения важно и для клуба, и для самого аргентинца.

- Это прекрасная новость для всех нас - для "Спартака", ребят и самого Барко.

Рады, что это произошло, но сейчас весь фокус на предстоящих играх. Впереди важные матчи, а сам Барко мотивирован, - цитирует тренера "Матч ТВ".

Новое соглашение Барко со "Спартаком" рассчитано до лета 2030 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл пять матчей в чемпионате России, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

После девяти туров "Спартак" набрал 19 очков и занимает второе место. 10 октября красно-белые сыграют на выезде с "Крыльями Советов".

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