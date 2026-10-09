Карседо отреагировал на продление контракта Барко со "Спартаком"

- Это прекрасная новость для всех нас - для "Спартака", ребят и самого Барко.
Рады, что это произошло, но сейчас весь фокус на предстоящих играх. Впереди важные матчи, а сам Барко мотивирован, - цитирует тренера "Матч ТВ".
Новое соглашение Барко со "Спартаком" рассчитано до лета 2030 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл пять матчей в чемпионате России, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.
После девяти туров "Спартак" набрал 19 очков и занимает второе место. 10 октября красно-белые сыграют на выезде с "Крыльями Советов".