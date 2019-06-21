Станислав Черчесов объяснил, почему Россия примет Шотландию в Москве, а Бельгию - в Санкт-Петербурге
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, почему против Шотландии национальная команда в квалификации ЧЕ-2020 сыграет в Москве, на стадионе "Лужники", а с Бельгией, возможно, в Санкт-Петербурге.
"На наш взгляд — да. Время нам дает УЕФА, а вот место проведения матчей мы обсуждаем. Во-первых, давно не играли в Москве. Во-вторых, это один из главных матчей, довольно статусный. Это не значит, что статус матча в Мордовии — ниже.
Почему с Бельгией, возможно, сыграем в Питере (окончательно еще это не подтверждено), тоже понятно. Ноябрь, большой стадион с крышей", - цитирует Черчесова Sport24.ru.
"На наш взгляд — да. Время нам дает УЕФА, а вот место проведения матчей мы обсуждаем. Во-первых, давно не играли в Москве. Во-вторых, это один из главных матчей, довольно статусный. Это не значит, что статус матча в Мордовии — ниже.
Почему с Бельгией, возможно, сыграем в Питере (окончательно еще это не подтверждено), тоже понятно. Ноябрь, большой стадион с крышей", - цитирует Черчесова Sport24.ru.