Станислав Черчесов объяснил, почему Россия примет Шотландию в Москве, а Бельгию - в Санкт-Петербурге

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, почему против Шотландии национальная команда в квалификации ЧЕ-2020 сыграет в Москве, на стадионе "Лужники", а с Бельгией, возможно, в Санкт-Петербурге.

"На наш взгляд — да. Время нам дает УЕФА, а вот место проведения матчей мы обсуждаем. Во-первых, давно не играли в Москве. Во-вторых, это один из главных матчей, довольно статусный. Это не значит, что статус матча в Мордовии — ниже.

Почему с Бельгией, возможно, сыграем в Питере (окончательно еще это не подтверждено), тоже понятно. Ноябрь, большой стадион с крышей", - цитирует Черчесова Sport24.ru.
Теги: Черчесов Сборная России
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