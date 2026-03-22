Попов: мы застали времена, когда на стадионы приходило по 75 тысяч человек

"Когда "Спартак" несколько раз подряд становился чемпионом, люди могут говорить, что то поколение было сильнее. Я не люблю сравнивать. Сейчас время другое.
Надо принимать новое поколение, у нас нет другого выбора. Многие говорят, что люди, родившиеся в 80–90-х годах, с дисциплиной в спорте. Мы ещё застали времена, когда на стадионы приходило по 70–75 тысяч зрителей! Новому поколению тяжело", — отметил Попов в беседе с "Чемпионатом".
Ивелин Попов выступал за "Спартак" с 2015 по 2018 год. В составе красно-белых он провёл 97 матчей, забил 9 мячей и отдал 15 результативных передач, выиграв с командой чемпионат и Суперкубок России.