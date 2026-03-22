Агент Сафонов считает, что Карпин перегибал палку в "Динамо"

"Удивило ли преображение "Динамо" после прихода Гусева? С "Ростовом" не так легко играли, со "Спартаком" в ответном матче тоже не показали ничего выдающегося. Игра с "Зенитом" и кубковое противостояние с "Краснодаром" будут определяющими.
За неделю?две тренер не может всё поменять, в доле успеха есть и работа Карпина, но он чуть перегнул палку, строго слишком при нём было", — отметил Сафонов в разговоре с "Матч ТВ".
На данный момент "Динамо" с 30 очками занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. Сегодня, 22 марта, команда сыграет дома с "Зенитом" (2-е место, 45 очков) в рамках 22 тура чемпионата. Начало встречи — в 16:00 мск.