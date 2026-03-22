Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
0 - 2 0 2
СпартакЗавершен
Динамо
1 - 1 1 1
Зенит1 тайм
Крылья Советов
0 - 0 0 0
Рубин1 тайм
Локомотив
19:00
АкронНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 3 1 3
Арсенал ТулаЗавершен
Сокол
0 - 3 0 3
НефтехимикЗавершен
Урал
2 - 4 2 4
ЕнисейЗавершен
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
Шинник1 тайм

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
19:30
Манчестер СитиНе начат

Агент Сафонов считает, что Карпин перегибал палку в "Динамо"

Алексей Сафонов, агент нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, поделился мнением об успехах команды под руководством Ролана Гусева.
Фото: ФК "Динамо" Москва
По мнению Сафонова, определяющими для бело-голубых будут ближайшие матчи с "Зенитом" в Премьер-Лиге и "Краснодаром" в Кубке России.

"Удивило ли преображение "Динамо" после прихода Гусева? С "Ростовом" не так легко играли, со "Спартаком" в ответном матче тоже не показали ничего выдающегося. Игра с "Зенитом" и кубковое противостояние с "Краснодаром" будут определяющими.

За неделю?две тренер не может всё поменять, в доле успеха есть и работа Карпина, но он чуть перегнул палку, строго слишком при нём было", — отметил Сафонов в разговоре с "Матч ТВ".

На данный момент "Динамо" с 30 очками занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. Сегодня, 22 марта, команда сыграет дома с "Зенитом" (2-е место, 45 очков) в рамках 22 тура чемпионата. Начало встречи — в 16:00 мск.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится